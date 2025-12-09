На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ОСАГО подорожало для одной категории водителей

«РГ»: ОСАГО стало дороже для виновников ДТП с 9 декабря
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

С 9 декабря Центробанк расширил диапазон базовых тарифов ОСАГО, распространив это изменение на все категории транспортных средств. Об этом сообщила «Российская газета».

Сообщается, что для легковых автомобилей и других видов транспорта коридор базового тарифа увеличен на 15% в обе стороны, а для мотоциклов – на 40%. По информации издания, наибольшее влияние это нововведение окажет на водителей, часто становящихся виновниками аварий, поскольку именно они создают основную нагрузку на страховые компании.

Параллельно с изменением тарифов Центробанк пересматривает систему территориальных коэффициентов ОСАГО. По данным издания, для 20 регионов эти коэффициенты будут уменьшены, а для 28 – увеличены. Особое внимание регулятор уделил территориям с высоким уровнем страхового мошенничества, таким как Дагестан и Чечня, где коэффициент возрастет в два раза. Важно отметить, что теперь показатель будет рассчитываться не для всего региона, а для отдельных районов и городов внутри него. Это означает, что в пределах одного субъекта, для краевого центра, небольшого города и станицы могут быть установлены различные значения территориального коэффициента.

Ранее в МВД РФ рассказали о мошеннической схеме для получения выплат по ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами