ОСАГО подорожало для одной категории водителей

С 9 декабря Центробанк расширил диапазон базовых тарифов ОСАГО, распространив это изменение на все категории транспортных средств. Об этом сообщила «Российская газета».

Сообщается, что для легковых автомобилей и других видов транспорта коридор базового тарифа увеличен на 15% в обе стороны, а для мотоциклов – на 40%. По информации издания, наибольшее влияние это нововведение окажет на водителей, часто становящихся виновниками аварий, поскольку именно они создают основную нагрузку на страховые компании.

Параллельно с изменением тарифов Центробанк пересматривает систему территориальных коэффициентов ОСАГО. По данным издания, для 20 регионов эти коэффициенты будут уменьшены, а для 28 – увеличены. Особое внимание регулятор уделил территориям с высоким уровнем страхового мошенничества, таким как Дагестан и Чечня, где коэффициент возрастет в два раза. Важно отметить, что теперь показатель будет рассчитываться не для всего региона, а для отдельных районов и городов внутри него. Это означает, что в пределах одного субъекта, для краевого центра, небольшого города и станицы могут быть установлены различные значения территориального коэффициента.

Ранее в МВД РФ рассказали о мошеннической схеме для получения выплат по ОСАГО.