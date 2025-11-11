В Госдуме назвали основания для выселения из квартиры

Депутат Разворотнева: выселить жильцов из квартиры можно только за долги по ЖКУ

Для выселения жильцов из квартиры нужны весомые причины, например, долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом aif.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат отметила, что выселение людей из квартиры из-за жалоб на шум маловероятно. По ее словам, это связано с тем, что нарушение закона о тишине и общественного порядка предусматривает административное наказание.

Разворотнева добавила, что собственников могут выселить из-за долгов по коммунальным платежам. Однако для подобной меры квартира не должна быть единственной у должника. Вариант выселения из единственного жилья возможен при условии, если недвижимость оформлена в ипотеку, а ссуда не выплачивается, либо в ней была проведена несогласованная перепланировка, а возвращать жилье в прежний вид хозяин отказался, уточнила зампред комитета.

6 ноября зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сообщил, что в нижней палате парламента разрабатывают законопроект, который введет «период охлаждения» для сделок с готовым жильем, чтобы защитить граждан от мошенников. Аналогичный механизм уже действует с сентября 2024 года при выдаче потребительских кредитов на крупные суммы.

Ранее ЛДПР создала в Госдуме группу по борьбе с пенсионерками-мошенницами.