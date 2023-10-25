Россиянам объяснили, почему икра в стеклянных банках самая дорогая

В магазинах красная икра чаще всего представлена в стеклянных или железных банках. С учетом роста цен на упаковку многие производители начинают активнее использовать пластиковую тару. О том, отличается ли икра в разных упаковках по вкусу, «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела закупок компании «ПУТИНА» Ольга Калайджян.

Так, стеклянные банки обладают химической инертностью, прочностью, хорошо изолирует запахи. Вакуумизация в стекле дает отличную герметичность и защиту от воздействия кислорода.

«К плюсам такой упаковки относится экологичность: стекло прекрасно поддается переработке. Вместе с тем икра в стеклянной банке требует большего внимания при транспортировке. Стоимость стеклянной банки в цене продукта может доходить до 200 рублей», — объяснила она.

Жестяная упаковка имеет хорошую герметичность, ее нельзя разбить при транспортировке. Преимуществом является более низкая цена.

«Хранить икру в открытой железной банке нельзя. При нарушении герметичности внутрь проникает воздух, который вызывает окисление металла, а вкус икры может получить «металлический оттенок». Так что после после вскрытия упаковки икру рекомендуется употребить в течение 48 часов», — констатировала эксперт.

Пластик обычно используют для упаковки икры больших объемов и оптовых партий, однако в розничной продаже такая продукция тоже встречается. Главное, что нужно знать о пластиковой таре — это то, что в ней отсутствует вакуум.

«Пластиковые крышечки с замочками-клапанами обеспечивают герметичность упаковки, но не вакуумизацию. Поэтому такая икра имеет более короткий срок хранения: от 15 до 30 дней. Это важно учитывать, если вы планируете покупку «впрок», — отметила специалист.

В то же время эксперт опровергла, что самая вкусная икра — в стеклянных банках.

«Упаковка способна лишь незначительно влиять на вкусовые качества продукта, и то — лишь при нарушении герметичности. Более высокая цена икры в стекле зачастую связана не с качеством продукта, а с более высокой себестоимостью самой упаковки. Чем оригинальнее форма банки и вычурнее ее декор – тем выше будет цена», — объяснила она.

Еще один миф заключается в том, что при открытии стеклянной банки крышка должна издать хлопок.

«А его отсутствие — знак того, что вакуум внутри был нарушен, и есть такой продукт нельзя. Нарушение вакуума действительно может приводить к преждевременной порче икры. При этом хлопок не является показателем уровня вакуума, а зависит от типа крышки на банке. Хлопок характерен для крышек с клапаном на внутренней поверхности ободка. При отсутствии клапана звука не будет, но это совсем не означает, что икра внутри испорчена», — резюмировала эксперт.

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