Россиян предупредили об опасных нитратах в мандаринах

Технолог Фоменко: наиболее безопасны мандарины из Абхазии, Грузии и Марокко
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Нитраты в мандаринах и других цитрусовых представляют серьезную угрозу для здоровья человека, особенно при регулярном употреблении продуктов с повышенным содержанием этих соединений. Как выбрать хорошие мандарины, «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Нитраты сами по себе не являются токсичными, однако при попадании в организм они могут превращаться в нитриты, а затем в нитрозамины — канцерогенные вещества, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, избыток нитратов негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает кислородный обмен в крови и может вызывать отравления, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом», — предупредила она.

Основная причина накопления нитратов в мандаринах — чрезмерное использование азотных удобрений при выращивании плодов. Производители стремятся ускорить созревание и увеличить урожайность, что нередко приводит к превышению допустимых норм содержания нитратов. Особенно высок риск приобрести такие плоды в начале сезона, когда мандарины могут быть выращены с применением стимуляторов роста.

«Чтобы выбрать безопасные цитрусовые, следует обращать внимание на несколько ключевых факторов. Во-первых, важно оценить внешний вид плодов: мандарины с неестественно яркой, глянцевой кожурой могут содержать больше химических веществ. Натуральные плоды обычно имеют матовую поверхность с легкой шероховатостью. Во-вторых, стоит поинтересоваться страной происхождения — наиболее безопасными считаются мандарины из Абхазии, Грузии и Марокко, где контроль за использованием удобрений строже, чем в некоторых других регионах. В-третьих, перед употреблением рекомендуется тщательно мыть плоды, а лучше — на несколько минут замачивать их в холодной воде, что частично снижает содержание нитратов», — заявила эксперт.

Также стоит помнить, что полностью обезопасить себя от нитратов невозможно, но можно минимизировать риски, выбирая сезонные фрукты и приобретая их у проверенных поставщиков. Если после употребления мандаринов возникает тошнота, головокружение или другие симптомы отравления, следует немедленно обратиться к врачу. В целом умеренное потребление цитрусовых и внимательный подход к их выбору позволяют наслаждаться вкусом и пользой этих фруктов без вреда для здоровья, резюмировала она.

Ранее выяснилось, что выбор новогодних блюд может говорить о нехватке определенных витаминов.

