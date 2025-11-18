Врач рассказала, как подготовиться к новой волне магнитных бурь

Легче перенести магнитные бури поможет своевременная подготовка к ним. Важно заранее нормализовать сон и пересмотреть свой рацион. Об этом Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Лучшая стратегия поведения — не ждать ухудшения состояния, а заранее подготовить организм, если он реагирует на геомагнитные колебания и изменения атмосферного давления», — объяснила специалист.

По ее словам, магнитные бури легче переносятся, если у человека уже налажен стабильный, физиологичный образ жизни. Поэтому важно заранее нормализовать сон, выделяя на него не менее восьми часов в день. Врач добавила, что нужно придерживаться одного режима, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек, увеличить физическую активность, контролировать уровень витаминов и минералов, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Все эти действия помогут поддерживать вегетативные функции и сердечно-сосудистую систему.

Невролог предупредила, что при хронических заболеваниях необходимо наблюдаться у врача, проходить обследования и строго следовать всем назначениям. В дни магнитных бурь рекомендуется отказаться от тяжелой и жирной пищи, а также исключить алкоголь и тонизирующие напитки, такие как кофе или энергетики. При этом, по словам эксперта, важно избегать голода и соблюдать питьевой режим. Однако пациентам с повышенным артериальным давлением не стоит употреблять слишком много воды, ориентируясь исключительно на чувство жажды и установленные нормы.

Демьяновская напомнила, что утро в дни магнитных бурь должно начинаться в спокойном темпе. Также важно исключить интенсивные тренировки и использовать отвлекающую терапию, в числе которой контрастный душ, дыхательные упражнения и легкая гимнастика.

