В России сократят список «неженских» профессий

Перечень запрещенных для женщин профессий в РФ планируется сократить в 2027 году. Это следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, передает ТАСС.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — говорится в документе.

Как отмечается, изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. В плане указано, что список работ ведомства должны подготовить к марту 2027 года. Для этого будет проведен также аудит условий труда на рабочих местах, в том числе в части рисков для работников. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут провести по этим профессиям «эпидемиологические научные исследования, в том числе с изучением влияния вредных производственных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма».

До этого ликвидировать список неженских профессий предложили в Госдуме. Депутаты увидели в нем дискриминацию.

