Названа дата эвакуации танкера, терпящего бедствие у берегов Болгарии после атаки ВСУ

Эвакуация танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие на юге болгарского побережья Черного моря после атаки украинского безэкипажного катера Sea Baby, будет возможна не раньше 8 декабря. Об этом Болгарскому национальному радио (БНР) сообщил глава областной администрации Бургаса Владимир Крумов по итогам заседания оперативного штаба.

По его словам, сегодня из-за сильного волнения моря и неблагоприятных погодных условий спасательные мероприятия проводить не планируется, однако ситуация остается под контролем.

«После улучшения метеорологической обстановки судно будет отбуксировано в безопасную зону, это произойдет не раньше понедельника», — сказал Крумов.

По данным БНР, вертолет ВМС Болгарии готовится доставить на танкер дополнительные запасы продовольствия и оборудование для устойчивой связи со спасателями.

Танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции 28 ноября, спустя неделю оказался в одной морской миле от болгарского побережья, где ему потребовалась спасательная операция. Морские власти Болгарии сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позднее экипаж из 10 человек запросил эвакуацию. Плохие погодные условия затрудняют работу спасательных служб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

