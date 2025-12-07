На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата эвакуации танкера, терпящего бедствие у берегов Болгарии после атаки ВСУ

Болгария эвакуирует атакованный ВСУ танкер Kairos 8 декабря
Министерство транспорта Турции

Эвакуация танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие на юге болгарского побережья Черного моря после атаки украинского безэкипажного катера Sea Baby, будет возможна не раньше 8 декабря. Об этом Болгарскому национальному радио (БНР) сообщил глава областной администрации Бургаса Владимир Крумов по итогам заседания оперативного штаба.

По его словам, сегодня из-за сильного волнения моря и неблагоприятных погодных условий спасательные мероприятия проводить не планируется, однако ситуация остается под контролем.

«После улучшения метеорологической обстановки судно будет отбуксировано в безопасную зону, это произойдет не раньше понедельника», — сказал Крумов.

По данным БНР, вертолет ВМС Болгарии готовится доставить на танкер дополнительные запасы продовольствия и оборудование для устойчивой связи со спасателями.

Танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции 28 ноября, спустя неделю оказался в одной морской миле от болгарского побережья, где ему потребовалась спасательная операция. Морские власти Болгарии сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позднее экипаж из 10 человек запросил эвакуацию. Плохие погодные условия затрудняют работу спасательных служб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море.

