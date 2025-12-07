Глава армянской диаспоры в Тюмени назвал Спитакское землетрясение символом силы

Глава армянской диаспоры в Тюмени, меценат и заслуженный строитель России Абрам Овеян в интервью СМИ2 назвал Спитакское землетрясение в Армении, произошедшее в 1988 году, символом невосполнимой утраты и единства народа.

Он отметил, что тогда весь мир оказал помощь армянскому народу, однако наиболее значимой и быстрой стала поддержка братских республик Советского Союза. В зону бедствия прибыли строители, спасатели и врачи из Тюменской области, которые разбирали завалы, возводили временное жилье и объекты инфраструктуры, оказывали медицинскую помощь и участвовали в сборе гуманитарных грузов. Овеян подчеркнул, что эта солидарность навсегда осталась в памяти армянского народа и укрепила связь между народами.

Особую благодарность, по словам Овеяна, армянский народ выразил Николаю Рыжкову, удостоенному высшей национальной награды Армении — Ордена Национального героя. Он смог в короткие сроки собрать команду профессионалов со всего СССР, которая сыграла ключевую роль в спасении тысяч людей. Не менее важной была работа Бориса Щербина, возглавившего правительственную комиссию по ликвидации последствий землетрясения.

Овеян подчеркнул, что помимо памяти о тех, кто не пережил трагедии, важно чтить мужество выживших и тех, кто участвовал в восстановлении разрушенных городов. Он отметил, что память о Спитакском землетрясении должна вдохновлять на взаимопомощь, солидарность и стремление строить будущее, опираясь на уроки прошлого.

Спитакское землетрясение случилось 7 декабря 1988 года и стало одной из крупнейших трагедий XX века. По словам Овеяна, подземные толчки продлились всего 30 секунд, но этого времени хватило, чтобы разрушения были колоссальными. Около 25 тысяч человек, оказавшихся под завалами, не удалось спасти. Почти полмиллиона остались без крова. Овеян подчеркнул, что трагедия стала испытанием для всей страны, а ее мощность была сравнима с «десятью ядерными взрывами в Хиросиме».

Ранее сейсмологи зафиксировали мощный толчок в море Банда на востоке Индонезии.