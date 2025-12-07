На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали стоимость салата «Селедка под шубой»

«Руспродсоюз»: продукты для салата «Селедка под шубой» за год подорожали на 9%
true
true
true
close
smile23/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость ингредиентов для традиционного новогоднего салата «Селедка под шубой» на четверых человек за год выросла на 9% — с 269,7 рубля до 293,9 рубля. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Аналитики использовали для расчета стоимости продуктов следующий рецепт: сельдь соленая (350 г), свекла (350 г), картофель (400 г), куриные яйца (2 шт.), морковь (200 г), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Больше всего за год выросла стоимость на соленую сельдь — с 310 до 392,5 рубля за кг и майонез — с 290,8 до 313,9 рубля за кг. При этом десяток яиц подешевел с 109,8 рубля до 92,8 рубля за кг, картофель — с 53,8 рубля до 41,7 рубля за кг. Также незначительно упали цены на лук, свеклу и морковь.

До этого в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали «Газете.Ru», как за год изменилась стоимость салата «Оливье». По данным аналитиков, минимальная стоимость продуктов для приготовления этого новогоднего блюда на четыре персоны выросла на 2,1% — до 363 рублей. В эту сумму входят картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

Ранее россиянам рассказали, как составить новогоднее меню, чтобы не нанести вред фигуре и кошельку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами