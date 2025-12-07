Россиянам назвали стоимость салата «Селедка под шубой»

«Руспродсоюз»: продукты для салата «Селедка под шубой» за год подорожали на 9%

Стоимость ингредиентов для традиционного новогоднего салата «Селедка под шубой» на четверых человек за год выросла на 9% — с 269,7 рубля до 293,9 рубля. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Аналитики использовали для расчета стоимости продуктов следующий рецепт: сельдь соленая (350 г), свекла (350 г), картофель (400 г), куриные яйца (2 шт.), морковь (200 г), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Больше всего за год выросла стоимость на соленую сельдь — с 310 до 392,5 рубля за кг и майонез — с 290,8 до 313,9 рубля за кг. При этом десяток яиц подешевел с 109,8 рубля до 92,8 рубля за кг, картофель — с 53,8 рубля до 41,7 рубля за кг. Также незначительно упали цены на лук, свеклу и морковь.

До этого в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали «Газете.Ru», как за год изменилась стоимость салата «Оливье». По данным аналитиков, минимальная стоимость продуктов для приготовления этого новогоднего блюда на четыре персоны выросла на 2,1% — до 363 рублей. В эту сумму входят картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

Ранее россиянам рассказали, как составить новогоднее меню, чтобы не нанести вред фигуре и кошельку.