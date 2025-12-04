Россиянам назвали стоимость «Оливье на четверых» в 2025 году

Стоимость новогоднего салата «Оливье» на четырех человек в 2025 году составит 363 рубля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как отметили в компании, при подсчете учли цены на «самые доступные продукты».

«Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата «Оливье» на 4 персоны в крупных торговых сетях выросла за год на 2,1% до 363 рублей. В эту сумму входят базовые товары для приготовления салата на четыре персоны: картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. При подсчетах учитываются цены на самые доступные продукты питания. Умеренной ценовой динамике на продукты для главного новогоднего салата способствовало снижение цен на сезонные овощи, куриные яйца и майонез», — заявили там.

По информации АКОРТ, дешевле всего ингредиенты для салата обойдутся в торговых сетях. В ассоциации назвали продукты, которые подешевели или подорожали за 2025 год.

«Картофель за год подешевел на 31%, лук — на 22%, морковь — на 19%. Куриные яйца стали дешевле на 14%, майонез — на 13%. При этом подорожали консервированный горошек (+22%), маринованные огурцы (+14%) и вареная колбаса (+2%). В среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества «Оливье» стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ретейле. Минимальная стоимость упаковки вареной колбасы весом 300 г в торговых сетях составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости этой категории продуктов во всех торговых форматах, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля — на 34% дешевле, чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цены на технику вырастут в России до 35%.