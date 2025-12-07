Военкор возмутился мягким приговором задержанному по делу «Крокуса»

Военкор Коц: задержанный по делу «Крокуса» получил в два раза меньше минимума

Назрановский районный суд Ингушетии назначил слишком мягкое наказание одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мансуру Точиеву. Ему дали в два раза меньше минимума, возмутился военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Удивительную гуманность продемонстрировал Назрановский районный суд Ингушетии», — написал Коц.

Он обратил внимание на то, что Точиева признали виновным лишь в незаконном хранении взрывного устройства и назначили ему три года лишения свободы и штраф в размере 20 тысяч рублей. Как указал военкор, минимальный срок по этой статье составляет шесть лет колонии. Коц заявил, что прокуратура резонно возмутилась и обжаловала слишком мягкий приговор.

«И Верховный суд Ингушетии с барского плеча накинул еще два месяца», — отметил он, выразив надежду, что такому приговору есть логичное объяснение.

По словам Коца, Точиев помогал скрываться Батыру Кулаеву — одному из членов группировки, которая обеспечила оружием напавших на концертный зал террористов.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что ингушский судья Алихан Я., которого подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса», может лишиться неприкосновенности и пойти под суд. По данным журналистов, следствие полагает, что мужчина вступил в сговор с баталхаджинцами (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ). Предполагается, что он действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда А. В итоге экстремисты получили слишком мягкие приговоры, а некоторые даже отделались условными сроками.

