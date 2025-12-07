На бутылки с алкоголем захотели наклеивать предупреждения о вреде напитков

Минздрав России поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на этикетках бутылок. Об этом сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

По ее словам, ведомство концептуально одобряет меры, направленные на укрепление общественного здоровья и сокращение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках.

Котова подчеркнула, что нанесение на упаковку числа людей, пострадавших от алкоголя, не отражает всей серьезности проблемы. В министерстве отметили, что внедрение таких элементов маркировки возможно только при наличии достоверной, сопоставимой и полной статистики о последствиях употребления спиртного.

Инициатива с указанием на бутылках алкоголя информации о ежегодном числе летальных исходов, заболеваний и увольнений, связанных со спиртными напитками, до этого исходила от депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» под руководством вице-спикера Владислава Даванкова.

До этого психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил, что алкогольные напитки, продающиеся за пределами официальных торговых площадей, могут содержать опасные для здоровья компоненты.

Ранее винодел рассказал, как появился миф о пользе ежедневного бокала вина.