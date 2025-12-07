На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что площадь снега в стране на следующей неделе увеличится

Вильфанд: площадь снега в России увеличится до 92% к середине следующей недели
true
true
true
close
S.Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Площадь снега на территории России увеличится до 92% к середине следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, его слова приводит ТАСС.

По словам Вильфанда, с 8 декабря ночные температуры в Приволжском федеральном округе (ПФО) будут отрицательными: от -4 до -9℃. Дневной показатель при этом опустится до -2-7℃, поэтому пойдет небольшой снег.

«За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели», — объяснил он.

В данный момент площадь, покрытая снегом, составляет 90% страны. Эксперт отметил, что на азиатской части РФ снег уже лежит плотным слоем. При дневной температуре около нуля покров подтаивает, но уменьшается только его высота, а не общая площадь.

До этого синоптик Евгений Тишковец заявил «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно.

Ранее синоптик рассказал, когда ждать полноценного снега в Москве и ЦФО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами