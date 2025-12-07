Безлактозное молоко назвали бесполезным для людей без непереносимости лактозы

Технолог Волокитина: безлактозное молоко — это не «здоровая альтернатива» для всех

Безлактозное молоко нельзя назвать ни обманом, ни абсолютным спасением — все зависит от того, кому и зачем оно нужно, рассказала «Газете.Ru» кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина.

«Для людей с непереносимостью лактозы это действительно решение проблемы, так как в таком молоке молочный сахар специально расщепляют на два простых углевода — глюкозу и галактозу — с помощью фермента лактазы. Благодаря этому организм человека усваивает безлактозные молочные продукты без дискомфорта», — объяснила она.

Сладкий вкус безлактозного молока — это не признак добавления сахара. Дело в том, что глюкоза и галактоза слаще лактозы, поэтому напиток воспринимается более сладким, хотя общее количество углеводов в нем остается примерно таким же, как и в обычном молоке.

«Однако если у вас нет непереносимости лактозы, переходить полностью на потребление безлактозного молока не имеет смысла. Обычное молоко полностью сбалансировано по составу и ничуть не хуже безлактозного молока, а иногда даже полезнее, потому что в нем сохраняется естественный баланс всех веществ, включая молочный сахар», — добавила эксперт.

Поэтому переход на потребление безлактозного молока — это только по медицинским показаниям, а не «здоровая альтернатива» для всех людей. Если у вас нет проблем с перевариванием лактозы, смело пейте обычное молоко, резюмировала специалист.

