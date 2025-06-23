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Россиянам объяснили, почему после 30 лет молоко начинает вредить

Врач Устинова: лактозная непереносимость у многих развивается с возрастом
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Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди начинают замечать, что с возрастом после употребления молока у них появляются неприятные симптомы и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. О том, почему так происходит, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Как объяснила врач, все дело в лактозной непереносимости, которая может развиваться с возрастом по ряду причин, в том числе связанных с наследственностью.

«В молоке содержится молочный сахар — лактоза. Для расщепления ее до конечных углеводов в нашей ферментативной системе имеется фермент под названием лактаза. У многих людей с течением жизни этот фермент по разным причинам утрачивается, и когда они пьют молоко, то молочный сахар в расщепленном виде идет по кишечнику, вызывая неприятные симптомы, такие как вздутие, метеоризм и так далее», — рассказала Устинова.

При этом диетолог обратила внимание, что, если человек заметил непереносимость молочных продуктов, он должен понимать, что все продукты, которые содержат молоко в обычном виде, а также сухое молоко, будут вызывать дискомфорт. Соответственно, в таком случае лучше заменить молочную продукцию на альтернативное молоко.

Ранее были названы неожиданные продукты, которых следует избегать в жару.

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