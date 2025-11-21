Пятилетний мальчик продавал свои рисунки, чтобы сбежать от отчима-тирана

В Бразилии отчим выбросил из окна пятилетнего пасынка, который собирался сбежать

В Бразилии ребенок продавал свои рисунки, чтобы сбежать от агрессивного отчима. Об этом пишет газета Metrópoles.

Пятилетней ребенок был избит и выброшен из окна своим отчимом-тираном. Инцидент произошел в четверг, 20 ноября, в муниципалитете Бруски.

Соседи часто слышали детские крики из квартиры семьи и знали, что мальчик не ходит в школу, страдает от жестокого обращения и планирует сбежать из дома. Иногда они давали ему еду. Чтобы накопить денег на побег, ребенок продавал взрослым свои картины.

Правоохранители обнаружили у пострадавшего свежие травмы спины, ног и лица. Мальчик сообщил полиции, что голоден, и подтвердил, что отчим выбросил его из окна, когда он вышел попросить еды.

Мужчина был арестован, но отрицал свою вину, мать ребенка, подтвердившая его версию событий, также заключили под стражу.

