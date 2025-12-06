Украинская железная дорога изменила маршруты поездов в Фастове после ударов дронами

Маршруты движения пассажирских поездов изменены через город Фастов в Киевской области в результате ударов дронов «Герань». Об этом сообщает Украинская железная дорога в своем Telegram-канале.

Представители компании настоятельно рекомендуют внимательно слушать объявления о переменах в расписании на станциях и в поездах.

На данный момент тревога в Фастове сохраняется.

В ночь на 6 ноября в пригороде Киева раздались мощные взрывы после прилета ракет и «Гераней». Таким образом, Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

Сообщается, что в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастов, который располагается в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.

Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

Ранее российские войска совершили массированную атаку на город в Одесской области.