Россиянин ударил топором мотоциклиста за заправку без очереди и попал на видео

В Приморье мужчина ударил топором мотоциклиста на АЗС и попал на видео

В Приморье перед судом предстанет мужчина, который ударил топором по голове мотоциклиста на АЗС. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«В ходе следствия установлено, что в августе 2025 года обвиняемый, находясь на автозаправочной станции в г. Дальнереченске, будучи недовольным тем, что мотоциклиста пропустили для заправки вне очереди, вступил с ним в словесный конфликт», — отмечается в сообщении.

Далее 56-летний подозреваемый схватил топор, лежавший в его автомобиле, и ударил мотоциклиста по голове, на которой в момент нападения был надет шлем. Уголовное дело было возбуждено по статье 213 Уголовного кодекса РФ. Нападавшему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия. Дело рассмотрит Дальнереченский районный суд.

