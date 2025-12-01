На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин ударил топором мотоциклиста за заправку без очереди и попал на видео

В Приморье мужчина ударил топором мотоциклиста на АЗС и попал на видео
В Приморье перед судом предстанет мужчина, который ударил топором по голове мотоциклиста на АЗС. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«В ходе следствия установлено, что в августе 2025 года обвиняемый, находясь на автозаправочной станции в г. Дальнереченске, будучи недовольным тем, что мотоциклиста пропустили для заправки вне очереди, вступил с ним в словесный конфликт», — отмечается в сообщении.

Далее 56-летний подозреваемый схватил топор, лежавший в его автомобиле, и ударил мотоциклиста по голове, на которой в момент нападения был надет шлем. Уголовное дело было возбуждено по статье 213 Уголовного кодекса РФ. Нападавшему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия. Дело рассмотрит Дальнереченский районный суд.

Ранее в Бурятии произошла разборка со стрельбой.

