Московский школьник поссорился с матерью, забрал копилку и пропал

«ОМ»: в Москве школьник поссорился с матерью, забрал копилку и пропал
Shutterstock

В Москве ищут 11-летнего мальчика, который поссорился с матерью и ушел из дома, взяв с собой копилку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам матери, 4 декабря сын поругался с ней из-за телефона, после чего взял копилку, в которой было около 400 рублей, и ушел из дома. Его местонахождение до сих пор неизвестно. По предварительной информации, школьника после исчезновения видели на детской площадке с неизвестным мужчиной, а также на остановке возле дома.

Родители отмечают, что ранее мальчик никогда не уходил из дома. По их словам, в последний месяц поведение сына изменилось — из дома пропадали деньги, а в школе он стал закрываться в туалете, чтобы пользоваться телефоном.

До этого на Сахалине двое суток искали пропавшего мальчика, пока тот прятался дома. Ребенок объяснил, что прогулял школу и испугался, что его будут ругать. Он решил спрятаться, а когда дом наполнился людьми, которые его искали, побоялся вылезать.

Ранее СМИ сообщили о пропаже россиянки с ребенком в Таиланде.

