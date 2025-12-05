Россиянам объяснили рост числа детей с аутизмом в стране

Рост числа детей с аутизмом связан не с увеличением случаев, а с ошибочным смешением терминов и расширением критериев диагоностики. Об этом в разговоре с Life сообщил руководитель отделения детской психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Минздрава России Игорь Макаров.

Специалист объяснил, что необходимо различать термины «детский аутизм» и «расстройства аутистического спектра» (РАС). Он отметил, что в международной классификации болезней МКБ-10 отсутствует термин «расстройство аутистического спектра», а рубрика F84 обозначает несколько нарушений психического развития, в числе которых и детский аутизм.

««Детский аутизм» и «расстройства аутистического спектра» — не идентичные понятия. РАС имеет более широкий диапазон диагностических критериев, то есть по сути выставляется значительно чаще, чем диагноз детского аутизма», — рассказал Макаров.

По его словам, при указании информации в статистических формах происходит смешение терминов. Врачи выставляют диагноз РАС, а он учитывается как детский аутизм, на фоне чего создается впечатление резкого роста числа пациентов.

Специалист добавил, что на восприятие статистики также оказывают влияние интерес общество и медиа, далеких от медицины, в том числе и психиатрии. Он объяснил, что термин РАС используется в американской классификации DSM-V и планировался для МКБ-11, но ее действие приостановлено в России.

