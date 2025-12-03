На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина задержки речи у детей

Врач Завалко: отсутствие живого общения может замедлить развитие речи у ребенка
Shutterstock

Отсутствие живого общения с окружающими и тишина в доме могут стать причиной задержки развития речи у детей. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, сомнолог Ирина Завалко.

«Эксперты, в частности Американская Академия педиатрии, связывают увеличение частоты задержки речевого развития, и в целом более медленное освоение речи современными детьми не с использованием белого шума во время сна, а с тем, что родители предпочитали включать им мультики или музыку вместо живого общения во время бодрствования», — рассказала специалист.

По ее словам, недостаточное количество разговоров со взрослыми способны и тишина в доме могут негативно отразиться на развитии речи ребенка, замедлив его. Врач объяснила, что на протяжении всей истории человечества люди росли среди природных звуков и постоянного общения с окружающими.

Невролог отметила, что родителям крайне важно много разговаривать со своим ребенком и давать ему активный речевой опыт. В таком случае развитие малыша будет идти здоровым и естественным образом.

Руководитель и основатель Центра детского сна и развития baby-sleep.ru, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC) Елена Мурадова до этого объяснила, что распространенное мнение о том, что повышенная активность вечером поможет ребенку быстрее уснуть, ошибочное. По ее словам, чем сильнее перевозбуждена нервная система малыша, тем сложнее будет уложить его спать.

Ранее психолог рассказала, могут ли страхи передаться детям по наследству от родителей.

