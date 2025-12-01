На Камчатке мужчина изнасиловал девушку после предложения проводить ее до дома и получил срок

На Камчатке осудили мужчину, который провожал девушку и изнасиловал

На Камчатке вынесли приговор 26-летнему мужчине, который провожал девушку из ночного клуба и изнасиловал. Об этом сообщает пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда.

Инцидент произошел 17 августа — мужчина познакомился с девушкой в ночном клубе и та согласилась на его предложение подвезти ее домой. Войдя в подъезд, злоумышленник напал на новую знакомую и изнасиловал ее.

Суд признал мужчину виновным. Его действия были квалифицировали по части 1 статьи 131 УК РФ — изнасилование. Смягчающим обстоятельством признали то, что преступник выплатил потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом своей вины Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее тюменец держал в подвале и насиловал школьницу, которая пришла к нему устраиваться няней.