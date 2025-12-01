На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авиакомпания не пустила в самолет пассажира с болезнью Паркинсона

Британский журналист с болезнью Паркинсона обвинил Turkish Airlines в унижении
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчину с болезнью Паркинсона не пустили на рейс Turkish Airlines. Об этом пишет People.

Британский журналист Марк Марделл, страдающий болезнью Паркинсона, не смог сесть на рейс Turkish Airlines из Стамбула в Лондон без справки от врача, подтверждающей, что он в состоянии летать. По словам 68-летнего Марделла, одна из сотрудниц авиакомпании грубо вела себя с ним и другими пассажирами с инвалидностью.

«Там была одна женщина, которая вела себя просто ужасно. Она сказала: «Нет, у него болезнь Паркинсона, его нельзя пускать на борт». Она пошла и начала грубить другому пассажиру в инвалидной коляске, накричав на него. Она сказала: «Посмотрите на себя, у вас руки трясутся». <...> Это было так жестоко», — вспоминает британец.

Он провел в аэропорту семь часов, чувствуя себя униженным и уязвимым, и лишь на следующий день смог улететь домой рейсом авиакомпании Wizz Air.

После этого инцидента в Turkish Airlines столкнулись с серьезной критикой и сняли требование о предоставлении справки для людей с болезнью Паркинсона. Представитель авиакомпании пожелал Марделлу «скорейшего выздоровления», хотя болезнь Паркинсона — неизлечимое заболевание, и вернул ему деньги за пропущенный рейс.

Ранее пассажир с ампутацией обеих ног подал в суд на авиакомпанию за дискриминацию.

