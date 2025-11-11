Врач рассказала, чем грозит злоупотребление обезболивающими

Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов грозит развитием токсического гепатита и аллергией. Об этом «Москве 24» заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Кроме того, такие лекарства могут навредить печени, которая принимает на себя основной удар химических веществ. Врач отметила, что прием анальгетиков искажает клиническую картину, поскольку пациенты перестают четко локализовать боль и описывать ее динамику. В этом случае специалисты могут назначать больше обследований и анализов, чтобы выявить точную причину.

«Очень мало начали говорить о COVID-19, но я бы связала рост продаж обезболивающих препаратов в последние годы именно с ним», – добавила Лапа.

По ее словам, многие переболевшие коронавирусом столкнулись с периодическими болевыми приступами в ногах, руках и голове, которые они пытаются заглушить анальгетиками.

Врач-нефролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Алексей Резников до этого говорил, что бесконтрольное использование обезболивающих препаратов может привести к серьезным нарушениям работы почек. По словам специалиста, анальгетики относятся к числу наиболее опасных для почек лекарственных средств при неправильном применении.

Ранее сообщалось, что в России выросли онлайн-продажи обезболивающих препаратов.