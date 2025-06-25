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Палеонтологи нашли в США крупнейшую в мире «танцплощадку» динозавров

CreatRes: в штате Колорадо обнаружено место брачных танцев динозавров
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Depositphotos

Палеонтологи из США при помощи беспилотников обнаружили на хребте Динозавров в Колорадо следы, указывающие на существование здесь гигантской площадки для брачных ритуалов древних ящеров. Исследование опубликовано в научном журнале Cretaceous Research (CreatRes).

Необычную находку сделали на участке, который 100 млн лет назад представлял собой приливную отмель. Ученые выявили многочисленные следы и царапины, характерные для так называемых «токов» — мест, где самцы динозавров устраивали показательные выступления перед самками.

«Эти следы удивительно похожи на те, что оставляют современные птицы во время брачных танцев», – отметили исследователи.

Анализ снимков показал два типа отметин — чашеобразные углубления и длинные тонкие царапины. По мнению специалистов, это свидетельствует о разных элементах брачного поведения – от демонстрационных поз до строительства импровизированных гнезд.

Сравнение с другими известными «танцплощадками» динозавров в Колорадо и канадской Альберте показало, что хребет Динозавров представляет собой крупнейшую из обнаруженных на сегодня территорий подобного рода.

«Разные слои следов указывают, что это место использовалось многими поколениями динозавров на протяжении длительного времени», — подчеркнули исследователи.

Ранее ученые выяснили, что древние ящерицы пережили удар уничтожившего динозавров метеорита рядом с местом падения.

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