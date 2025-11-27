Мужчина задержал грабителя, отобравшего телефон у пассажирки в московском метро

Пассажир московского метро задержал грабителя, который пытался скрыться с украденным телефоном. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел 25 ноября в вагоне электропоезда на станции «Мичуринский проспект». Злоумышленник вынул из сумки женщины мобильный телефон и пытался скрыться. Владелица гаджет пыталась остановить грабителя, однако споткнулась и упала.

Тогда за ним бросился один из очевидцев. Мужчина догнал подозреваемого, задержал его на эскалаторе и передал полицейским.

Похищенный телефон вернули хозяйке. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на грабеж.

