Мужчина задержал грабителя, отобравшего телефон у пассажирки в московском метро

Пассажир московского метро задержал грабителя с похищенным телефоном
true
true
true

Пассажир московского метро задержал грабителя, который пытался скрыться с украденным телефоном. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел 25 ноября в вагоне электропоезда на станции «Мичуринский проспект». Злоумышленник вынул из сумки женщины мобильный телефон и пытался скрыться. Владелица гаджет пыталась остановить грабителя, однако споткнулась и упала.

Тогда за ним бросился один из очевидцев. Мужчина догнал подозреваемого, задержал его на эскалаторе и передал полицейским.

Похищенный телефон вернули хозяйке. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на грабеж.

Ранее российская туристка в одиночку поймала грабителя, скинув его с мотоцикла в Аргентине.

