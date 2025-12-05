Воробьев рассказал о выдаче льготных лекарств в Подмосковье

Воробьев: ежедневно в Подмосковье выдают 45 тысяч рецептов на льготные лекарства

Жители Московской области имеют возможность доступно получить льготные лекарства, а также продлить выдачу медикаментов. Каждый день в Подмосковье выдается 45 тысяч рецептов. Об этом в интервью kp.ru заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Порой возникают вопросы по ситуациям, когда импортный препарат, который не представляется возможным привезти сейчас, заменяется на аналог с такими же характеристиками. И здесь приходится разъяснять, чтобы беспокойств не было», — объяснил губернатор.

По его мнению, специалистов необходимо избавить от рутинной бумажной работы и тех задач, при выполнении которых не требуется высокая врачебная компетенция. Воробьев рассказал, что разгрузить первичное звено могут технологии.

Глава Подмосковья отметил, что в регионе зарегистрировано 700 тысяч льготников. Если этим людям нужно будет продлить выдачу лекарств, им не нужно будет посещать поликлинику, поскольку врач сможет сделать это автоматически — на телемедицинской консультации.

