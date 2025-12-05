На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Напряжение растет»: Госдуму озаботило раздражение россиян блокировкой WhatsApp

Депутат Ющенко: намерение заблокировать WhatsApp накаляет обстановку в обществе
Rupak De Chowdhuri/Reuters

В России частичные или полные ограничения работы мессенджеров не помогли решить проблему мошенничества, но при этом негативно отразились на настроении жителей. Сообщения о возможной полной блокировке WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уже привели к напряжению в обществе, вводить такие меры без предоставления полноценных аналогов – неправильно, заявил 360.ru первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Депутат подчеркнул, что передача видеофайлов и сообщений через WhatsApp, по сути, особой роли не сыграли, и к мошенническим схемам их нельзя притянуть «даже за уши». Все действия в этом направлении – избыточны, подчеркнул он.

Комментируя возможность замены популярного мессенджера российским аналогом MAX, Ющенко отметил, что, хотя у него есть перспективы для развития, на данный момент его функционал сильно уступает другим сервисам.

«Полная блокировка усилит напряжение в обществе. Люди за годы привыкли использовать WhatsApp*, — предупредил парламентарий. — Это раздражение наложится на предыдущие и в какой-то момент превысит точку кипения. Это нехорошо в рамках плана по сплочению народа против внешней агрессии».

Напомним, в конце ноября Роскомнадзор заявил, что WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства. Как пояснили в ведомстве, в отношении сервиса последовательно применяются ограничительные меры в связи с систематическими нарушениями. Речь идет о несоблюдении требований российского законодательства в области регулирования интернет-коммуникаций.

Ранее россиян призвали подготовиться к скорой блокировке WhatsApp.

