Матвиенко рассказала об актуальности подвига Красной армии при обороне Москвы

Матвиенко: память об обороне Москвы помогает защищать интересы России сегодня
Память о героическом подвиге солдатов Красной армии при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны помогает защищать интересы страны и сегодня. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем воинской славы России, передает пресс-служба ведомства.

День воинской славы отмечается в России 5 декабря — эта дата связана с началом контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 1941 году.

По словам Матвиенко, это событие остается одним из важнейших в отечественной истории.

«Их (солдатов Красной армии. — «Газета.Ru») героический подвиг, совершенный при обороне столицы, патриотизм, любовь и преданность Родине служат для нас нравственным ориентиром, наполняют наши сердца гордостью за свою страну, помогают отстаивать ее интересы сегодня», — говорится в заявлении.

Масштабное сражение под Москвой продлилось до весны 1942 года и изменило ход Великой Отечественной войны. Вермахту был нанесен тяжелейший удар, немецкие войска были отброшены от столицы. В честь памятного исторического события 5 декабря по всей стране проходят патриотические акции, возложения цветов к мемориалам воинской славы, уроки мужества.

Ранее сохранение памяти о Великой Отечественной войне назвали важным 98% россиян.

