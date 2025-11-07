От благодарности к делу: почему и как молодые берегут историческую память о России

На итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы добровольцы из России и десятков стран мира обсудили, как сохранить правду о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям. Для многих молодых россиян память о подвиге народа — одна из важнейших ценностей, и все чаще они делают ее центром работы и жизни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Помним» как часть национального кода

По данным исследований, 98% россиян считают важным сохранять память о Великой Отечественной войне. Это не только показатель гражданской зрелости, но и выражение глубинной связи народа с собственной историей. Государство системно поддерживает инициативы в этой сфере.

По инициативе президента России в 2015 году, к 70-летию Победы, был основан Всероссийский волонтерский корпус, объединивший 136 тыс. человек.

По итогам его работы при поддержке главы государства создано Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — одна из крупнейших гражданских платформ страны, действующая на постоянной основе.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал значение преемственности поколений и личное участие каждого в сохранении исторической памяти.

«Народ без памяти не имеет будущего, не зная прошлого, будущего никогда не будет <…> нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», — отметил глава российского государства на одной из встреч с активистами общественных, патриотических и молодежных организаций.

close Президент России Владимир Путин и участники организации «Волонтеры победы» во время посещения интерактивного музея «Россия — моя история» в Волгограде, 2 февраля 2018 года Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Неугасимая память поколений

Сегодня движение «Волонтеры Победы» объединяет более 1,2 млн добровольцев из 89 регионов России и 60 государств мира. Его участники проводят просветительские акции, организуют квесты, восстанавливают и благоустраивают мемориалы и оказывают помощь ветеранам. Ежегодно они ухаживают более чем за 30 тыс. памятных объектов по всей стране и помогают более 10 тыс. ветеранов.

В 2024 году движение вышло на международный уровень — был создан Международный волонтерский корпус 80-летия Победы. В обучающих центрах в России и за рубежом подготовку прошли тысячи участников, а в памятных мероприятиях приняли участие свыше 500 тыс. человек.

Только в 2025 году акции памяти прошли на 2500 площадках по всему миру — от стран СНГ до Европы и Азии.

Для многих молодых людей участие в движении переросло в нечто большее — они запустили собственные проекты, начали работать с подрастающим поколением, поддерживают бойцов СВО.

«Мой дядя — участник спецоперации. Хоть он и числится пропавшим без вести, мы каждый день ждем весточки и верим, что он жив. Благодаря ему я понял, как важно сохранять память о героизме и мужестве наших защитников. Вместе с семьей мы собираем гуманитарную помощь, отправляем домашнюю выпечку и письма, чтобы поддержать бойцов добрым словом и теплом. Память о подвиге героев — мой долг и моя гордость. Именно поэтому я стал «Волонтером Победы» — чтобы своими делами вносить вклад в сохранение исторической памяти», — поделился студент РГУП имени В.М. Лебедева и «Волонтер Победы» Эрвин Кималидинов из Симферополя.

close «Волонтеры Победы»

Алексей Горбалетов из Нижнего Новгорода, еще учась в школе, создал в ней отряд «Волонтеров Победы». Сегодня он педагог МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» и уже сам рассказывает детям о важности исторической памяти.

«Мои прадеды и прабабушка были участниками Великой Отечественной войны. Один прадед был участником Сталинградского котла, второй — летчиком-штурмовиком. Это и моя история, я чувствую свой долг перед ними. Став педагогом, я провожу уроки памяти, передаю детям свои ценности, организую встречи с ветеранами и участниками специальной военной операции», — рассказал он.

Ученица школы №3 Бишкека Анна Серикова, став «Волонтером Победы», начала записывать подкасты о Великой Отечественной войне, а также проводить памятные акции. Кроме того, она создает театральные постановки и настольные игры, в которых рассказывает о судьбах людей того времени простым и близким для современных подростков языком.

«Для меня это важно: пока мы помним, подвиг наших предков живет, а вместе с ним — и наша благодарность, наша история и наша сила», — подчеркнула Серикова.

close Телеграм-канал Волонтеры Победы

Когда память — дело жизни

Сегодня для сохранения исторического наследия в России действует уже целая экосистема проектов, ключевыми являются международная акция «Бессмертный полк», «Поисковое движение России» и общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России» (ООД «Росрекон»). В частности, исторические реконструкции помогают учителям делиться педагогическим опытом и передавать знания другим.

«Наш вклад с товарищами в том, чтобы, объединив интересы и силы, воссоздать события тех тяжелых лет. В клубе много учителей, он, по сути, позволил нам объединиться и обмениваться педагогическими наработками, чтобы впоследствии передавать эти знания другим людям и тем самым сохранять и охранять историческую память», — рассказала сотрудник Музея Победы и участник ООД «Росрекон» из Москвы Софья Крюкова.

Такие проекты неустанно дополняют личные инициативы включенных в них людей. Вместе они не дают повредить или оборвать живую нить народной памяти.

«Мне всегда были интересны рассказы бабушки и всех родственников о том времени. Став взрослее, я сама начала расспрашивать их и исследовать архивы. Все началось с изучения семейного древа, потом я стала участвовать во всероссийских акциях. С 2023 года я работаю учителем и прививаю ученикам любовь к истории Родины, делюсь опытом и рассказами о Великой Отечественной войне. Важно сохранять историю, ведь будущему поколению необходимо знать свои корни, понимать, кто мы такие и от кого происходим», — поделилась педагог и участница акций «Бессмертный полк» из Мурманской области Василина Солодухина.

close Максим Богодвид/РИА «Новости»

С ней согласен сотрудник Центра «Долг» из города Вязьмы Петр Куляпин.

«Сохранение исторической памяти — одно из главных направлений моей жизни, работы и личного времени. Я боец поискового отряда, также работаю в сфере допризывной подготовки молодежи. Сегодня мы видим, что будет, если историю забывают или переписывают. Потому нужно не только говорить, но и делать. Тогда мы, молодое поколение, сохраним нашу память. Ведь только от нас зависит, каким будет завтра», — считает он.

Память, которая переживет века

Масштаб юбилейных мероприятий показал: ни время, ни попытки переписать историю не способны затмить память народа и его благодарность героям. Волонтеры, педагоги, поисковики, реконструкторы — все они сегодня становятся живыми проводниками исторической правды о величайшем подвиге XX века, а следом — и их ученики и друзья.

Сохранение исторической памяти — не просто долг перед прошлым.

Это залог уверенности в будущем, силы и единства. А также, как сказала «Волонтер Победы» Анна Серикова: «Память — это то, что делает нас людьми».