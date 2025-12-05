На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве спасли собаку, проглотившую швейную иглу

Ветеринары в Москве спасли собаку, проглотившую швейную иглу
true
true
true
close
ГБУ «Мосветобъединение»

В ветклинике Коптево специалисты спасли собаку породы кокер-спаниель по кличке Вольт, которая проглотила швейную иглу. Об этом »Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

В ведомстве уточнили, что ее хозяева заметили, что она испытывает дискомфорт, когда хочет в туалет.

«При осмотре терапевт Анна Кубатина заметила, что из заднего прохода Вольта торчит швейная нитка. Пациента срочно отправили на рентген», – добавили в пресс-службе.

Врачи установили, что за ниткой тянулась и игла, которая застряла в прямой кишке. Хирург Евгений Бахтин и анестезиолог Светлана Дорожкина провели операцию по извлечению иглы, после этого питомца отпустили домой.

Ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков до этого говорил, что наибольшую опасность для домашних животных представляют стеклянные новогодние игрушки, поскольку они могут сбить их или разгрызть и получить травму. Кроме того, мишура может вызвать у них кишечную непроходимость. Собаки часто попадают в ветеринарные клиники с отравлениями из-за праздничной еды, продолжил врач.

Ранее ветеринар рассказала, как сделать дом идеальным для собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами