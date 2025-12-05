В Москве спасли собаку, проглотившую швейную иглу

В ветклинике Коптево специалисты спасли собаку породы кокер-спаниель по кличке Вольт, которая проглотила швейную иглу. Об этом »Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

В ведомстве уточнили, что ее хозяева заметили, что она испытывает дискомфорт, когда хочет в туалет.

«При осмотре терапевт Анна Кубатина заметила, что из заднего прохода Вольта торчит швейная нитка. Пациента срочно отправили на рентген», – добавили в пресс-службе.

Врачи установили, что за ниткой тянулась и игла, которая застряла в прямой кишке. Хирург Евгений Бахтин и анестезиолог Светлана Дорожкина провели операцию по извлечению иглы, после этого питомца отпустили домой.

Ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков до этого говорил, что наибольшую опасность для домашних животных представляют стеклянные новогодние игрушки, поскольку они могут сбить их или разгрызть и получить травму. Кроме того, мишура может вызвать у них кишечную непроходимость. Собаки часто попадают в ветеринарные клиники с отравлениями из-за праздничной еды, продолжил врач.

Ранее ветеринар рассказала, как сделать дом идеальным для собак.