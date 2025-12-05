Врач ответила, может ли фастфуд запустить появление волос на лице у девушек

Врач Михалева: фастфуд не запускает появление волос на лице у девушек

Употребление фастфуда не вызывает избыточный рост волос на лице у девушек напрямую, однако, существует опосредованная связь через развитие ожирения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

Она отметила, что такая еда способствует значительному превышению суточной нормы калорий, на фоне чего можно набрать вес. Ожирение при этом приводит к метаболическим изменениям, в том числе к снижению чувствительности тканей к инсулину.

«Это состояние напрямую влияет на яичники, приводя к их дисфункции. В ответ на инсулинорезистентность яичники начинают продуцировать избыточное количество мужских половых гормонов, одновременно снижая выработку женских», — пояснила Михалева.

По словам врача, это может повысить рост темных и жестких волос по мужскому признаку — в области усов и бороды, груди, живота, поясницы и внутренней поверхности бедер.

Совладелец сети премиальных бургерных From Ибрагим Аушев до этого рассказал «Газете.Ru», что рост интереса россиян к фастфуду объясняется в первую очередь ростом среднего чека. Свою роль также сыграли рост заработной платы в регионах и становление местных предприятий питания на фоне ослабшей конкуренции.

