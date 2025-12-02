Культ «здоровых» продуктов грозит расстройствами пищевого поведения, заявила врач

Люди, желающие похудеть, часто убирают сахар, выстраивают БЖУ, скачивают приложения, следят за каждым приемом пищи. На бумаге это выглядит как идеальная забота о себе. Однако у этого есть обратная сторона медали, рассказала «Газете.Ru» Наталья Молчанова, фармаколог, диетолог.

По словам эксперта, увлечение «здоровыми продуктами» превращает выбор йогурта в мини-паническую атаку у полки, ужин с друзьями — в мероприятие с заранее собранными контейнерами, а мысль о «запрещенном» торте не отпускает весь день. Формально человек делает все «правильно», а внутренне живет в постоянном напряжении и чувстве вины.

«Я называю это ловушкой правильного питания. И она почти никогда не формируется из медицинских рекомендаций. Чаще даже наоборот, из маркетинга «здоровых» продуктов, идеализированных картинок в соцсетях и жесткой риторики про «чистую еду». Если упростить, очень многие пациенты попадают в одну и ту же схему. Они не переедают фастфуд, они переедают «полезное», — поделилась эксперт.

Например, человек выбирает печенье «фитнес», батончик «без сахара», йогурт «органический», и мозг автоматически ставит на продукт штамп «можно сколько угодно».

«Я много раз видела, как на приеме звучит: «Ну это же полезное, там же нет сахара/фитнес-линейка». В итоге за день набегает калорийность, которую никто не считал, потому что продукт воспринимается как безопасный», — добавила она.

Психология потребителя здесь отрабатывает очень предсказуемый трюк: как только у продукта появляется «ореол здоровья» — полезная надпись, нейтральная упаковка, «натуральный» имидж — мозг недооценивает его калорийность и переоценивает пользу. Причем особенно часто это происходит у тех, кто как раз пытается быть осознанным: читает этикетки, следит за составом, знает про трансжиры и избыток сахара.

Ирония, по словам эксперта, в том, что именно эти люди чаще всего оказываются в состоянии «я все контролирую и все равно не понимаю, почему вес стоит / анализы ухудшаются / настроение проваливается».

«Отдельная тема — чем мы «кормим» себя глазами. Когда мы с пациентами разбираем не только рацион, но и подписки, выясняется довольно грустная картина: лента забита идеальными телами, идеальными тарелками и жесткими правилами. На этом фоне обычный человеческий рацион выглядит как провал. Домашний суп и паста воспринимаются как «грязная еда», а тарелка с десертом как личная слабость. В какой-то момент питание перестает быть про здоровье и удовольствие и становится про контроль и тревогу», — заявила она.

Есть отдельная группа людей, для которых идея «чистой еды» становится почти религией. Они не просто стараются есть больше овощей. Они боятся «неправильных» продуктов, часами изучают составы, исключают целые группы еды, отказываются от общих ужинов, потому что меню «неидеальное».

«То, что в литературе описывают как орторексию, в реальности выглядит очень прозаично: человек живет в постоянном напряжении вокруг темы еды, и его жизнь незаметно начинает подстраиваться под правила тарелки», — считает эксперт.

В теме питания чаще всего играют на страхе и стыде. Страх заболеть, стыд за «плохую» еду, желание «быть лучше всех» — удобная база для маркетинга.

«Реклама «здоровых» продуктов отлично пользуется этим фоном: покажи стройные тела, добавь фразу про сердце, сахар и долголетие и продукт уже воспринимается как часть правильной жизни. На приеме я много раз слышала: «Я купила это, потому что там написано про пользу для сосудов / «без добавленного сахара» / «натуральный состав». Но натуральность не отменяет калорийность и не делает продукт автоматически нужным именно вам», — рассказала специалист.

Фитнес-среда — еще один слой. В идеальном сценарии тренер и трекер — помощники. В реальности у людей с уязвимой психикой приложения для подсчета калорий, браслеты и «умные» часы легко превращаются в электронный кнут. Шагов меньше — сразу возникает вина; калорий больше — снова вина, еда не вписалась в план — двойная вина.

«Я часто вижу, как человек сначала приходит «допилить питание под трекер», а через несколько месяцев уже с истощением, тревогой, срывами и чувством, что он не способен «держать себя в руках». Важно не демонизировать ни полезные продукты, ни фитнес, ни осознанность. Проблема не в них, а в том, как мы ими пользуемся. Есть несколько ориентиров, которые я обычно разбираю с пациентами», — считает специалист.

Здоровое питание не должно быть источником постоянного страха. Настоящая устойчивость — это когда вы понимаете, зачем вы так едите, умеете гибко подстраиваться под жизнь и не измеряете свою ценность размером порции. Все остальное лишь вариации одной и той же ловушки «идеального» рациона, из которой всегда есть выход, если вовремя остановиться и честно на нее посмотреть, резюмировала она.

