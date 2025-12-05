На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cтало известно, что появится на территории бывшего СИЗО «Кресты»

После реконструкции на территории СИЗО «Кресты» откроют музей и гостиницы
На территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге появятся мультимедийный музей, два гостиничных комплекса и пешеходный променад. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Николай Линченко, на заседании Совета по сохранению культурного наследия утвердили ключевые параметры проекта реставрации этого комплекса-памятника.

«В состав комплекса войдут мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса с инфраструктурой, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Пространство комплекса будет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется его доминантой», — написал чиновник.

По его словам, после завершения работ комплекс обеспечит создание около 1,2 тыс. новых рабочих мест и станет новым открытым пространством Петербурга для всех жителей и гостей города.

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В «Крестах» за все время их существования перебывали сотни тысяч человек — от карманников и бандитов до поэтов и генералов. За 125 лет сбежать из русской Бастилии смогли единицы, и то ненадолго. В декабре прошлого года корреспондент «Газеты.Ru» посетил заброшенную тюрьму и узнал, как из самой прогрессивной она стала самой пугающей.

В марте 2025-го новым собственником этого исторического комплекса стал строительный холдинг КВС, выкупивший его на торгах за 1,136 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Кресты» могут стать «многофункциональным центром».

