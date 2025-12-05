Россияне стали больше жертвовать на благотворительность

Число платежей на благотворительность выросло на треть в 2025 году

Благотворительная активность россиян растет: количество жертвователей выросло на 39%, а общий оборот пожертвований увеличился на 34% за 11 месяцев 2024 года. Карачаево-Черкесия возглавила рейтинг самых щедрых регионов со средним пожертвованием 955 рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.

Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

С 2 января по 2 декабря 2025 года общий оборот пожертвований вырос на 34% относительно аналогичного периода прошлого года. Благотворителей стало на 39% больше, а платежей — на 30% больше. Средний размер пожертвования вырос на 3% и составил 615 рублей. Это свидетельствует о том, что россияне не только чаще участвуют в благотворительности, но и готовы выделять на добрые дела больше средств.

В этом году во время «Щедрого вторника», который выпал на 2 декабря, число пожертвований выросло на 5% относительно прошлогодней акции, состоявшейся 3 декабря 2024 года, и на 11% по сравнению с 25 ноября 2025 года — это вторник неделей ранее.

Общий объем благотворительных платежей вырос на 2% год к году и на 16% по сравнению со вторником, предшествующим акции. Благотворителей стало более чем в 2 раза больше год к году и на 12% больше, чем в прошлый вторник. Средняя сумма пожертвования изменилась незначительно — стала меньше на 3% и выросла на 5% соответственно и составила 605 рублей.

Самые большие суммы жертвуют на лечение и реабилитацию детей с редкими и тяжелыми заболеваниями, а также людям с онкозаболеваниями и фондам, которые помогают всем нуждающимся (бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим). За период с 2 января по 2 декабря 2025 года средний размер пожертвования на лечение детей составил 542 рубля. Это на 5% больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный период средняя сумма благотворительного перевода от жителей Карачаево-Черкесской республики составила 955 рублей. Это на 89% больше, чем в 2024 году.

На втором месте по среднему размеру пожертвования находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область (920 рублей, -4% год к году).

Закрывает тройку самых щедрых регионов Чеченская Республика (855 рублей, +45% год к году). Москва и Московская область, традиционно занимавшие лидирующие позиции, в этом году опустились на шестое место с показателем 779 рублей, хотя и продемонстрировали рост на 7%.

Наиболее динамичный рост благотворительной активности зафиксирован в удаленных регионах: республике Саха (Якутия) — рост на 111%, Магаданской области — на 37%, и Адыгее — на 32%. Средний размер благотворительного платежа в этих регионах составил 824 рубля, 792 рубля и 693 рубля соответственно.

