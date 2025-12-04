В Харьковской области Украины произошли взрывы

В Чугуевском районе Харьковской области на востоке Украины произошли два взрыва. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога. Сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

2 декабря российские военные совершили массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов — камикадзе «Герань». На опубликованных Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» видеокадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей беспилотников. В публикации сообщается, что после атаки местные жители зафиксировали перебои в электроснабжении.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее часть Херсона осталась без света после взрывов.