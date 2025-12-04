На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина похоронил девушку заживо во время первого свидания

Mirror: мужчина заживо похоронил девушку, потерявшую сознание во время свидания
Arthur Bargan/Shutterstock/FOTODOM

Житель Марокко закопал заживо француженку во время их первого свидания. Об этом пишет Mirror.

Мина Эль Хуари, 25-летняя жительница Франции, отправилась в Марокко, чтобы встретиться с мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях и несколько недель переписывалась. Девушка была уверена, что встретила любовь своей жизни, и забронировала номер для двоих в пятизвездочном отеле в Фесе.

Однако встреча обернулась трагедией. По словам мужчины, их разговор шел хорошо, но в какой-то момент Мина упала и потеряла сознание. Ее спутник подумал, что у девушки остановилось сердце, и запаниковал. Не проверив ее состояние, он решил избавиться от тела и закопал ее в саду возле своего дома.

Позже выяснилось, что Мина страдала от недиагностированного диабета и впала в кому, а потом медленно задыхалась, лежа в неглубокой могиле.

Когда она перестала выходить на связь с родственниками, они сами прилетели в Марокко на ее поиски. Позже полиция обнаружила место захоронения и арестовала мужчину, который признался в содеянном.

Ранее в Китае пенсионерка «воскресла» через шесть дней.

