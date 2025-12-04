Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat

Роскомнадзор блокирует приложение SnapChat с октября из-за его использования для организации террористических действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в РКН, SnapChat, по данным правоохранительных органов, используется для организации и проведения террористических действий на территории России, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

4 декабря ведомство заявило о введении ограничений против FaceTime, отметив, что сервис Apple используют террористы и мошенники. Сбои в работе FaceTime начались задолго до официального подтверждения блокировок, еще в начале сентября. В Госдуме подчеркнули, что Apple покинула Россию и фактически «финансирует войну» против нее, а также выразили уверенность, что в скором времени российские IT-компании представят решения, которые заменят западные аналоги.

