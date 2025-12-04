Суд оштрафовал платформу Twitch на 4 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch на 4 млн рублей

В Москве суд привлек американский видеостриминговый сервис Twitch к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мировой судебный участок № 422 Таганского района г. Москвы постановил признать виновной корпорацию Twitch Interactive LLC по двум разным эпизодам», — говорится в сообщении.

Штрафы были назначены в связи с уклонением платформы от исполнения административного наказания. По каждому из эпизодов был назначен штраф в 2 млн рублей, итого — 4 млн рублей.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Twitch Interactive, Inc., владеющую одноименным стриминговым сервисом, на 7 млн рублей за повторное нарушение российского законодательства. Речь идет о статье, предполагающей наказание за неудаление запрещенного контента.

В июне в Роскомнадзоре сообщали, что Twitch в России получает штрафы за регулярные случаи, когда сервис не удаляет запрещенный контент и не выполняет обязанности владельца соцсети, как требует российское законодательство.

