Эксперт объяснил присутствие Google в России вопреки огромным штрафам

Компания Google заметно сократила свои доходы в России и при этом сохраняет свое присутствие в стране, несмотря на наложенные на нее огромные штрафы. Связано это с желанием влиять на умы людей и «промывать им мозги», заявил председатель Общественной потребительской инициативы, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в пресс-центре НСН.

Эксперт согласился, что в России пока удалось импортозаместить далеко не все ресурсы — есть спрос на многие иностранные сервисы. Это одна из причин сотрудничества, но, по его мнению, также важно помнить, что Google в первую очередь является инструментом пропаганды и влияния — «промывки мозгов», из-за чего и желает сохранить позиции на местном рынке.

»[Компании Google] необходимо сохранять доступ к влиянию на россиян. Поэтому здесь две причины того, почему компания сохраняет свое присутствие в России, несмотря на огромные штрафы», — заключил специалист.

До этого Роскомнадзор сообщил, что российские власти взыскали с компании Google более 13 млрд рублей штрафов за несоблюдение законодательства, а общая сумма взысканий, которые были наложены на компанию Google LLC, составляет 32,8 миллиарда рублей. По данным на март, из общей суммы взысканий не было оплачено 19,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Google выплатит штраф свыше миллиарда долларов из-за незаконного сбора данных.