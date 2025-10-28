Карельских подростков уличили в хвастовстве после диверсии на сотовой вышке

В Карелии полиция задержала троих подростков по делу о диверсии на вышке связи

В Карелии трое студентов колледжа в устроили диверсию на вышке сотовой связи по заданию иностранных кураторов, пишет Telegram-канал «Костомукшский дворик & Карелия».

По его данным, учащиеся (одному 15 лет, двоим по 16) облили солевым раствором электрооборудование вышки сотовой связи в Костомукше. Из-за их действий без связи и интернета остались абоненты одного из операторов.

После правонарушения дети были задержаны правоохранителями, однако уголовное дело в отношении них заведено не было. Все трое подростков ходят в колледж, где, по словам авторов канала, они рассказывают о своих деяниях как о «подвиге».

До этого вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для защиты детей необходимо ужесточить наказание за диверсии. По его словам, вербовщики чаще всего нацелены на самые уязвимые слои населения — на подростков и студентов.

Ранее Госдума одобрила пожизненное наказание за вербовку детей.