Россиян предупредили о штрафах из-за запуска фейерверка

Юрист Русяев: штраф в размере до 120 тыс. рублей грозит за запуск фейерверка

Россиянам может грозить штраф в размере до 120 тыс. рублей за запуск фейерверка в запрещенных местах, если это приведет к причинению вреда по неосторожности. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что к таким местам относятся двор многоэтажного дома, балкон, крыша, детская площадка, узкий проезд между машинами. В целом за такое нарушение гражданам грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей, при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тыс. рублей.

Юрист отметил, что при запуске салюта ночью также будут действовать региональные законы о тишине.

«Ситуация резко меняется, как только фейерверк наносит реальный ущерб. Прожженный капот автомобиля, загоревшийся балкон, подпаленная детская коляска во дворе — это повреждение чужого имущества с последующей административной или даже уголовной оценкой», — предупредил Русяев.

17 ноября сообщалось, что в России перед новогодними праздниками вновь предложили запретить продажу и фейерверков. Журналист, блогер Павел Кухаркин подчеркнул, что это логичное решение, так как такие мероприятия – это напрасная трата бюджетных средств. Более того, в условиях проведения военной спецоперации запускать салюты – неуместно, а людям и без того хватает «прилетов», заявил он.

Ранее россиян предупредили о подорожании пиротехники к Новому году.