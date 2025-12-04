Полицейские обвинили свою коллегу в сексуальных домогательствах на вечеринке

В Великобритании сотрудница полиции поплатилась за приставания к коллегам

В Великобритании 29-летнюю сотрудницу полиции обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам. Об этом сообщает Daily Mail.

Полицейская из Северного Уэльса Памела Притчард была признана виновной в грубом проступке за неподобающее поведение на вечеринке в марте прошлого года.

В тот день девушка много выпила и стала приставать к коллегам. Она коснулась груди одной женщины, дважды положила руку на пах мужчины и села к нему на колени. Также Притчард пыталась поцеловать инспектора, но тот отстранился.

Сослуживцы описали ее поведение как неуместное и повторяющееся. Заместитель начальника полиции сообщил, что такие действия нарушают профессиональные стандарты.

Притчард извинилась, но утверждала, что не помнит случившегося и не хотела никого оскорбить. По ее словам, прикосновения были случайными, а поцелуй — согласованным.

«Я не такой человек. Я не узнаю себя на этой записи», — заявила обвиняемая.

Ее адвокат просила ограничиться последним письменным предупреждением вместо увольнения. Однако, несмотря на снятые уголовные обвинения, Памела все же рискует лишиться работы.

Ранее полицейского осудили за поцелуй при исполнении служебных обязанностей.