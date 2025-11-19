Названо сочетание расстройств, резко повышающе риск гипертонии

Одновременное наличие бессонницы и апноэ сна значительно увеличивает вероятность развития неконтролируемой гипертонии — устойчивого повышения давления, плохо поддающегося лечению. К таким выводам пришли исследователи Гетеборгского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS).

Ученые проанализировали данные почти четырех тысяч человек среднего возраста, прошедших расширенные обследования здоровья и ночной домашний мониторинг сна. Участников разделили на четыре группы: без нарушений сна, с бессонницей, с апноэ, а также с сочетанием двух проблем. Высокое давление выявили у 4,5% людей с бессонницей, у 7,9% участников с апноэ и у 10,2% испытуемых при наличии обоих расстройств одновременно.

Авторы подчеркивают, что каждое из нарушений по отдельности может негативно отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, однако их комбинация оказывает многократно более выраженный эффект. В связи с этим пациенты, сталкивающиеся одновременно с бессонницей и эпизодами остановки дыхания во сне, нуждаются в более тщательном наблюдении и комплексном лечении: помимо терапии апноэ с помощью дыхательных масок, им рекомендуют корректировать режим сна и проходить когнитивно-поведенческое лечение бессонницы.

Исследователи напомнили, что апноэ сна — это нарушение ночного дыхания, при котором дыхание временно прерывается. Длительность пауз может составлять от нескольких секунд до минуты и более. За одну ночь такие эпизоды могут повторяться от десятков до сотен раз. При этом возникает хронический недостаток кислорода, который и служит провокатором гипертонии.

Ранее врач назвал три изменения, которые происходят в сердце и сосудах с возрастом.