На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо сочетание расстройств, резко повышающе риск гипертонии

AATS: сочетание бессонницы и апноэ резко повышает риск гипертонии
true
true
true
close
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Одновременное наличие бессонницы и апноэ сна значительно увеличивает вероятность развития неконтролируемой гипертонии — устойчивого повышения давления, плохо поддающегося лечению. К таким выводам пришли исследователи Гетеборгского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS).

Ученые проанализировали данные почти четырех тысяч человек среднего возраста, прошедших расширенные обследования здоровья и ночной домашний мониторинг сна. Участников разделили на четыре группы: без нарушений сна, с бессонницей, с апноэ, а также с сочетанием двух проблем. Высокое давление выявили у 4,5% людей с бессонницей, у 7,9% участников с апноэ и у 10,2% испытуемых при наличии обоих расстройств одновременно.

Авторы подчеркивают, что каждое из нарушений по отдельности может негативно отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, однако их комбинация оказывает многократно более выраженный эффект. В связи с этим пациенты, сталкивающиеся одновременно с бессонницей и эпизодами остановки дыхания во сне, нуждаются в более тщательном наблюдении и комплексном лечении: помимо терапии апноэ с помощью дыхательных масок, им рекомендуют корректировать режим сна и проходить когнитивно-поведенческое лечение бессонницы.

Исследователи напомнили, что апноэ сна — это нарушение ночного дыхания, при котором дыхание временно прерывается. Длительность пауз может составлять от нескольких секунд до минуты и более. За одну ночь такие эпизоды могут повторяться от десятков до сотен раз. При этом возникает хронический недостаток кислорода, который и служит провокатором гипертонии.

Ранее врач назвал три изменения, которые происходят в сердце и сосудах с возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами