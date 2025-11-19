Назван неочевидный фактор риска развития гипертонии

Комбинация апноэ сна и бессонницы является самым сильным фактором риска высокого артериального давления среди нарушений сна. К такому выводу пришли исследователи Гетеборгского университета, изучив данные почти 4 тыс. взрослых среднего возраста. Работа опубликована в журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS).

Артериальная гипертензия — один из ключевых факторов риска инфаркта и инсульта. Давление может повышаться по разным причинам, включая ожирение, стресс и болезни почек. Ранее уже было известно, что апноэ сна — остановки дыхания во время ночного отдыха — способствует росту давления. Но впервые ученые установили, что именно сочетание апноэ сна и хронической бессонницы создает максимальный риск неконтролируемой гипертонии.

Апноэ сна приводит к повторяющимся эпизодам нехватки кислорода и фрагментации сна. Бессонница проявляется трудностями при засыпании, частыми пробуждениями или слишком ранним пробуждением по утрам.

В проект вошли почти 4 тыс. случайно отобранных взрослых среднего возраста. Они прошли расширенное медицинское обследование, включая измерения давления и домашнее ночное исследование сна. Далее участников разделили на четыре группы: без нарушений сна (2 616 человек), только с бессонницей (404), только с апноэ (694) и с сочетанием обоих нарушений (118). Гипертонией считали показатели выше 140/90 мм рт. ст.

Результаты показали, что высокое давление было у 4,5% людей только с бессонницей, у 7,9% — с апноэ сна и у 10,2% — при сочетании обеих проблем.

Соавтор работы Дин Зоу подчеркнул, что качественный сон включен в международные рекомендации по защите сердечно-сосудистой системы.

«Для пациентов с апноэ сна и бессонницей ношение дыхательной маски может быть недостаточно. Поддержка в формировании здоровых привычек сна или когнитивно-поведенческая терапия также могут быть важны для снижения риска высокого давления», — отметил он.

