На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученики австрийской школы выложили стену из кирпичей в виде свастики

В Австрии произошел скандал из-за того, школьники выложили из кирпичей свастику
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австрии ученики школы изобразили свастику из кирпичей, полиция начала расследование. Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

Директор керамической школы города Штоб сообщил о случившемся в полицию и управление образования.

«В настоящее время выясняется, будут ли применены дисциплинарные меры к учителю. Было ли это преднамеренным действием», — сказал директор по образованию Альфред Ленер.

Согласно первоначальным сообщениям, учитель нарисовал на стене эскиз, который ученики должны были использовать в качестве ориентира при кладке кирпича.

Теперь полиция должна будет установить, была ли форма задания выбрана намеренно или это случайность. Издание отмечает, что форма эскиза указывает «не в ту сторону» и, следовательно, не соответствует историческому нацистскому символу.

В Австрии запрещена нацистская символика. Любое узнаваемое изображение подпадает под запрет, независимо от того, повернут ли символ, отражен ли он зеркально или стилизован.

Ранее немецкая полиция задержала мужчину, рисовавшего свастики своей кровью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами