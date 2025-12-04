Ученики австрийской школы выложили стену из кирпичей в виде свастики

В Австрии произошел скандал из-за того, школьники выложили из кирпичей свастику

В Австрии ученики школы изобразили свастику из кирпичей, полиция начала расследование. Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

Директор керамической школы города Штоб сообщил о случившемся в полицию и управление образования.

«В настоящее время выясняется, будут ли применены дисциплинарные меры к учителю. Было ли это преднамеренным действием», — сказал директор по образованию Альфред Ленер.

Согласно первоначальным сообщениям, учитель нарисовал на стене эскиз, который ученики должны были использовать в качестве ориентира при кладке кирпича.

Теперь полиция должна будет установить, была ли форма задания выбрана намеренно или это случайность. Издание отмечает, что форма эскиза указывает «не в ту сторону» и, следовательно, не соответствует историческому нацистскому символу.

В Австрии запрещена нацистская символика. Любое узнаваемое изображение подпадает под запрет, независимо от того, повернут ли символ, отражен ли он зеркально или стилизован.

Ранее немецкая полиция задержала мужчину, рисовавшего свастики своей кровью.