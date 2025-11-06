Немецкая полиция задержала мужчину, рисовавшего свастики своей кровью

Полиция в Германии задержала гражданин Румынии по подозрению в том, что он собственной кровью нарисовал свастики на десятках автомобилей, нескольких почтовых ящиках и стенах зданий в городе Ханау. Об этом сообщает Washingtonpost.

Представитель МВД ФРГ Томас Лейпольд сообщил, что в ночь на 6 ноября по тревоге оперативно выехал наряд, когда местный житель сообщил, что заметил на капоте своего автомобиля изображение свастики, нанесенное красной жидкостью. На месте оперативники обнаружили, что почти 50 автомобилей были испачканы подобным образом, пишет издание.

Как отмечается, автомобили, стены домов и почтовые ящики в более чем 50 местах в Ханау были измазаны кровью, некоторые в форме свастики. В итоге по подозрению в вандализме сотрудники МВД задержали 31-летнего мужчину у него дома.

Как выяснили журналисты, подозреваемый в момент нанесения граффити был пьян, в то же время полиция исключает политический мотив преступления. Сотрудники МВД исходят из того, что он действовал в аффективном состоянии после происшествия на работе. В настоящее время мужчину доставили в психиатрическую больницу.

Ранее немецкие полицейские сочли поджог автомобиля депутата АдГ политически мотивированным.