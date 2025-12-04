На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности туманов для здоровья

Врач Махова: туман оказывает негативное влияние на дыхательную систему
Евгений Биятов/РИА Новости

Туман и повышенная влажность негативно влияют на дыхательную систему, могут привести к переохлаждению организма, а также повышают риск ДТП. Об этом mk.ru рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

По словам специалиста, повышенная влажность при отрицательной температуре на улице приводит к намоканию, более быстрому переохлаждению организма, а также пропитывает одежду холодными водными парами. В результате этого риск столкнуться с ОРВИ и обострением хронических заболеваний, в числе которых суставные и сердечно-сосудистые, значительно увеличивается.

Врач добавила, что влага является излюбленной средой для грибка, оказывающего негативное влияние на дыхательную систему, которому особенно подвержены дети и пожилые люди.

«Туман и в мегаполисе несет определенный вред, так как, если представить туман в виде маленьких капелек жидкости, которые содержат в себе все «отходы» жизнедеятельности города, то все это прямиком поступает в наши легкие», — отметила Махова.

Кроме того, во время влажности на улице повышается риск получить травму и стать участником ДТП, поскольку туман осложняет видимость.

Во время такой погоды врач посоветовала ограничивать время прогулок, одеваться по погоде, использовать специальные маски и правильно питаться.

