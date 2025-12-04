На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пензенец из-за танца в ночном клубе ударил незнакомца металлическим стулом

Shutterstock

В Пензе незнакомец помешал мужчине станцевать в ночном клубе и подвергся нападению. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из ночных заведений. По версии следствия, пьяный местный житель решил потанцевать и случайно столкнулся с другим мужчиной, когда подошел к скоплению людей — между ними возникла ссора. В ходе конфликта желавший потанцевать посетитель клуба схватил металлический стул и ударил им оппонента, после чего тот упал. Затем злоумышленник покинул заведение.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи передали информацию сотрудникам полиции, которые установили подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее мужчина заколол соседа ножкой стула в российском городе.

