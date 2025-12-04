На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии потерпел крушение вертолет

На севере Италии упал вертолет, пострадали три человека
close
Global Look Press

В итальянской провинции Сондрио в области Ломбардия потерпел крушение вертолет. Три человека пострадали, еще одного спасти не удалось, сообщает в соцсети X пожарная служба страны.

«Трое пострадавших были спасены и переданы медицинским работникам», — сказано в посте.

Согласно информации газеты la Repubblica, вертолет отслеживал последствий сошедшего селя. Летательное средство задело скалу, после чего произошла жесткая посадка. Как уточняется, спасатели прибыли на место крушения, когда все находившиеся на борту были живы.

4 декабря Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что в результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась помощь медиков.

На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и при необходимости примут меры реагирования.

Ранее в Дагестане сняли на видео крушение вертолета Ка-226.

