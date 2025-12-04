В Италии потерпел крушение вертолет

На севере Италии упал вертолет, пострадали три человека

В итальянской провинции Сондрио в области Ломбардия потерпел крушение вертолет. Три человека пострадали, еще одного спасти не удалось, сообщает в соцсети X пожарная служба страны.

«Трое пострадавших были спасены и переданы медицинским работникам», — сказано в посте.

Согласно информации газеты la Repubblica, вертолет отслеживал последствий сошедшего селя. Летательное средство задело скалу, после чего произошла жесткая посадка. Как уточняется, спасатели прибыли на место крушения, когда все находившиеся на борту были живы.

